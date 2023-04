Chelsea: non solo Nagelsmann e Luis Enrique, contattato un altro allenatore per il futuro (Di sabato 15 aprile 2023) I colloqui del Chelsea per il futuro della propria panchina non si sono limitati a Luis Enrique e a Julian Naglesmann. Secondo quanto riportato... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) I colloqui delper ildella propria panchina non si sono limitati ae a Julian Naglesmann. Secondo quanto riportato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... captblicero : Non è un whisleblower alla Chelsea Manning o Edward Snowden, insomma. Molto semplicemente, Teixera voleva fare il… - debor4hdepetris : non guardo il chelsea e fanno gol @imscorpjo - MauNi90 : @TrolleroEr ??, così forte che il Chelsea non vede l'ora di rispedirlo a Torino dopo aver giocato pochissimo, visto… - MTheo97 : @mpela81 @LucaHoganC Realisticamente al massimo si può andare in finale, ma se becchi il City per dire ti tritura.… - giuseppeJ1306 : RT @imscorpjo: non posso vedere il chelsea, se vince abbiamo capito che la sfiga parte da me -