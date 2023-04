Chelsea, crisi profonda: contro De Zerbi l’ennesimo ko (Di sabato 15 aprile 2023) crisi profonda per il Chelsea di Frank Lampard, che a Stamford Bridge deve arrendersi anche al Brighton Dodicesima sconfitta in campionato per il Chelsea, che a Stamford Bridge deve arrendersi al cospetto del Brighton di De Zerbi, capace di rimontare l’iniziale svantaggio firmato Gallagher. Un dodicesimo ko in Premier League per la squadra di Lampard che la lascia attualmente all’undicesimo posto in classifica dopo le reti messe a segno da Welbeck ed Enciso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023)per ildi Frank Lampard, che a Stamford Bridge deve arrendersi anche al Brighton Dodicesima sconfitta in campionato per il, che a Stamford Bridge deve arrendersi al cospetto del Brighton di De, capace di rimontare l’iniziale svantaggio firmato Gallagher. Un dodicesimo ko in Premier League per la squadra di Lampard che la lascia attualmente all’undicesimo posto in classifica dopo le reti messe a segno da Welbeck ed Enciso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Per il #Chelsea arriva l'ennesima sconfitta contro il #Brighton - Superscommesse : Pronti per un'altra notte di #ChampionsLeague? Stasera #Milan e #Napoli si affrontano per il derby europeo; dall'… - JManiaSite : #Vlahovic continua ad essere richiestissimo sul mercato. Nonostante la crisi e le difficoltà in campo, sul serbo no… - AshishKebab01 : @ayoitsmanuel_ Emery gran allenatore. Aggiungi anche la crisi del Chelsea e Liverpool ed ecco il sesto posto attuale - Bertolca10 : La crisi di #Vlahovic nelle ultime giornate porta il bianconero ad un bivio sul suo futuro. Occhi aperti anche in E… -