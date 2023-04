Chelsea - Brighton 1 - 2 | gol e highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaDColella : RT @CronacheTweet: CHE STAGIONE PER LA SQUADRA DI #DEZERBI ?? Vincendo in rimonta contro i Blues, il #Brighton vola al 7° posto, a -1 dall'… - andremarte_ : @wazzaCN Io concordo che su partite come quelle dell’Inter a La Spezia la mancata vittoria non sua colpa dell’allen… - HikkyLaky38 : Ripetiamo: Il Brighton era quarto anche senza De Zerbi. Liverpool e Chelsea sono svalutate da questa stagione (rip… - _Axel100 : RT @alexfrosio: Chi ne ha la possibilità metta Chelsea-Brighton per vedere com'è 'giocare bene'. De Zerbi va a comandare in tutti gli stadi… - notiziasportiva : #Brighton da favola, che lezione al #Chelsea: #DeZerbi fa l'impresa, Blues al tappeto ?? -

La sintesi della vittoria per 2 - 1 delsul campo del: avanti con Gallagher, i Blues subiscono la rimonta della squadra di De Zerbi ...Crisi profonda per ildi Frank Lampard, che a Stamford Bridge deve arrendersi anche alDodicesima sconfitta in campionato per il, che a Stamford Bridge deve arrendersi al cospetto deldi De Zerbi, capace di rimontare l'iniziale svantaggio firmato Gallagher. Un ...Nel pomeriggio del sabato la notizia arriva Stamford Bridge, iltravolge a domicilio ildi Frank Lampard , alla terza sconfitta di fila da quando ha ereditato da Potter la panchina ...

Premier League, 27esima giornata: Tottenham-Nottingham, Leicester-Chelsea, Everton-Brentford e Leeds-Brighton Eurosport IT

Conor Gallagher opened the scoring for Chelsea, getting the club’s first goal in over 390 minutes of football, after a wicked deflection off Lewis Dunk. It came after Mudryk picked up an Enzo ...Frank Lampard continues to wait for his first win since returning to the Chelsea dugout as the Blues prepare to face Brighton this afternoon.