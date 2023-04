Che tempo che fa, Ed Sheeran superospite di Fabio Fazio: ecco chi ci sarà nella puntata di stasera (Di sabato 15 aprile 2023) Che tempo Che Fa torna con un nuovo appuntamento domani, domenica 16 aprile, sempre su Rai3 . Anche questa settimana Fabio Fazio ospiterà varie personalità della politica e del mondo dello spettacolo ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023) CheChe Fa torna con un nuovo appuntamento domani, domenica 16 aprile, sempre su Rai3 . Anche questa settimanaospiterà varie personalità della politica e del mondo dello spettacolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoBurioni : La commissione sul COVID 'solleva dubbi sull'efficacia dei vaccini'. Vaccini ottenuti a tempo di record, con una si… - artdielle : Mentre in lontananza, nelle città, sembra ci siano strane turbolenze, una donna, un ragazzo e un gatto vivono insie… - ZanAlessandro : La Presidente della @CorteCost Sciarra oggi ha ribadito la centralità di tutelare i diritti dei nati, “punti fermi… - ApeRegina17 : RT @LucfkK73: Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacchè non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Alda Merin… - emmcamp : @Melchioz29 @L_Apostata Beh, insomma, occorre sempre verificare che non stia finendo per procurarselo in tempo -