Cesena | il ristoratore che adotta la settimana corta | «Più tempo libero per lavorare meglio e aumentare il rendimento»

(Di sabato 15 aprile 2023)meno,: il modello dellaconquista il ristorante ‘Quel Castello di Diegaro’, frae Forlì. Si tratta di uno dei più apprezzati locali del territorio romagnolo, non solo dai clienti: «Dati di Confcommercio ci indicano infatti come il locale col minor turnover del territorio». A parlare è il suo gestore, Lorenzo Illotta, che ha deciso di sperimentare questa nuova strategia perla produttività del personale: «Chi lavora in sala, nell’arco dei sette giorni di aperturale, a oggi beneficia di quattro turni a pranzo e due a cena di riposo», racconta al Resto del Carlino. Un modello che implica la necessità di fare nuove assunzioni, «tanto più che ora ci apprestiamo ad allargare lo stesso tipo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Lo stipendio dei dipendenti rimarrà immutato. La scommessa è che «i turni si affrontano con maggiore entusiasmo e a… - MG462gm : - andreastoolbox : Il ristoratore si batte per la settimana lavorativa corta e ci mette la faccia: 'Collaboratori più felici e produtt… -

Lavorare meno, lavorare meglio: il modello della settimana corta conquista il ristorante 'Quel Castello di Diegaro', frae Forlì. Si tratta di uno dei più apprezzati locali del territorio romagnolo, non solo dai clienti: "Dati di Confcommercio ci indicano infatti come il locale col minor turnover del territorio". ......sua auto erano terribili e l'uomo è stato trasportato d'urgenza a ll'Ospedale Bufalini di. ... Uno di questi recita: "Un grandeche ti ospitava nel suo bellissimo agriturismo ...L'uomo è deceduto all'ospedale Bufalini di, dove era stato portato in condizioni disperate ... Come Marinella, che lo ricorda così: 'Un grandeche ti ospitava nel suo bellissimo ...

Cesena, il ristoratore che adotta la settimana corta: «Più tempo ... Open

L’allenatore mette in guardia i suoi: "I biancorossi hanno bisogno di punti, sono affamati. Dobbiamo essere forti nell’atteggiamento" ...Lorenzo Illotta, titolare del prestigioso ‘Quel Castello di Diegaro’: "Assumo, perché desidero che per quattro turni a pranzo e due a cena i miei collaboratori stiano in famiglia" e perché “bisogna vi ...