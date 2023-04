Cellino su Calciopoli | «Bruciai il faldone delle fideiussione false nel cortile della Lega»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 aprile 2023) L’attuale presidente del Brescia è stato intervistato da Report, il programma di inchieste giornalistiche in onda su Rai 3, su. Al tempo,era presidente pro temporecalcio. L’intervista andrà in onda lunedì sera, ma il Corriere dello Sport fornisce un’anticipazioneparole di. «Scesi in, c’era un bidone di ferro, presi un po’ di trielina e poi ci ficcai dentro ilfideiussioni. Il giorno dopo, quando arrivo la Guardia di Finanza perquisirono tutto, ma ilnon c’era più».racconta quei momenti con dovizia di particolari, raccontando come, al sua arrivo in, le cose da mettere al ...