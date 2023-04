Cecilia e Ignazio sbarcano a Los Angeles: speciale appuntamento (Di sabato 15 aprile 2023) La tanto amata coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è approdata negli Usa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sbarcati negli Stati Uniti. Seguendo le orme di Giulia Salemi, anch’essa approdata in Usa nei giorni scorsi, la tanto amata coppia del gossip italiano ha preso un volo in direzione Los Angeles, in compagnia di Jeremias, fratello di Cecilia e Belen, con la sua fidanzata Samantha Togni. E tutti e quattro non si sono persi l’appuntamento con lo speciale evento musicale che ogni anno raccoglie migliaia e migliaia di persone, il Coachella Festival. Una Cecilia incantevole, in perfetta tenuta da cowboy, ha dunque deciso di presenziare all’imperdibile manifestazione musicale, che nel corso di ogni annata raccoglie ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023) La tanto amata coppia formata daRodriguez eMoser è approdata negli UsaRodriguez eMoser sono sbarcati negli Stati Uniti. Seguendo le orme di Giulia Salemi, anch’essa approdata in Usa nei giorni scorsi, la tanto amata coppia del gossip italiano ha preso un volo in direzione Los, in compagnia di Jeremias, fratello die Belen, con la sua fidanzata Samantha Togni. E tutti e quattro non si sono persi l’con loevento musicale che ogni anno raccoglie migliaia e migliaia di persone, il Coachella Festival. Unaincantevole, in perfetta tenuta da cowboy, ha dunque deciso di presenziare all’imperdibile manifestazione musicale, che nel corso di ogni annata raccoglie ...

