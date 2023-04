C'è un'aria impossibile, la natura fatica tra gas e cemento, e noi pure. Però è primavera, nonostante tutto, il verde nuovo è brillante, tenero, non ancora impolverato... (Di sabato 15 aprile 2023) È sera, devo uscire per un impegno di lavoro, è troppo freddo per la bici, la linea 4 della metropolitana non è ancora arrivata sotto casa, gli eventi sono in luoghi sempre più peregrini, parcheggiare è un’impresa e se muovo la macchina al ritorno dovrò girare a vuoto prima di ritrovare un posto. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Il taxi è la scelta più sicura, ma io vorrei evitare una macchina, proprio ora che Milano si è aggiudicata il triste primato di terza città più inquinata del mondo dopo Teheran e Pechino. La mia Milano, abituata a ben altri primati. L’inverno è stato mite, abbiamo tenuto basso il riscaldamento, ma non piove. L’aria è irrespirabile, i bambini si ammalano, i pediatri si mobilitano, gli uffici tossiscono, i malati non guariscono, gli occhi bruciano, le macchine si portano ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 aprile 2023) È sera, devo uscire per un impegno di lavoro, è troppo freddo per la bici, la linea 4 della metropolitana non èarrivata sotto casa, gli eventi sono in luoghi sempre più peregrini, parcheggiare è un’impresa e se muovo la macchina al ritorno dovrò girare a vuoto prima di ritrovare un posto. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Il taxi è la scelta più sicura, ma io vorrei evitare una macchina, proprio ora che Milano si è aggiudicata il triste primato di terza città più inquinata del mondo dopo Teheran e Pechino. La mia Milano, abituata a ben altri primati. L’inverno è stato mite, abbiamo tenuto basso il riscaldamento, ma non piove. L’è irrespirabile, i bambini si ammalano, i pediatri si mobilitano, gli uffici tossiscono, i malati non guariscono, gli occhi bruciano, le macchine si portano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrahGnaGna : -dominatore dell'aria'. Che poi escludere la Rowling era di fatto impossibile immagino, e visto che ci sarà lei die… - Alessio_L01 : @suunnyy_99 Ma si sicuramente,con l'aumentare delle temperature migliorerà la situazione ????????. Solo l'aria condizio… - RudolfHess94 : @drnkctrpllr Io so solo che se stai per vomita e bevi poi vomiti, quindi mangiati qualcosa di secco tipo il pane po… - CitroGuarino : @AntaniCome @Gitro77 è impossibile con la natalità che abbiamo. mi dispiace ma siamo già saltati in aria, c'è poco da fare - epi_krieger : 'Non posso vivere senza sapere quel che sono e perché sono qui. Saperlo è impossibile, quindi è impossibile vivere.… -