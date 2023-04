CdS – Tuchel vuole Osimhen al Bayern? Arriva la risposta dell’allenatore (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-14 16:50:22 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: “Tuchel vuole Osimhen al Bayern” hanno scritto dalla Germania. Voci tedesche Arrivate ovviamente anche allo stesso allenatore ex Chelsea. Quest’argomento è stato affrontato in conferenza stampa, Tuchel è stato diretto nella risposta: “Osimhen? So cosa penso, ho una mia idea, ma non mi esprimo altrimenti Spalletti potrebbe dire: perché ha parlato? Quindi per rispetto non parlo di giocatori di altre squadre”. Tuchel glissa, dunque, non si sbilancia, ma è chiaro che un giocatore come il nigeriano faccia gola a qualsiasi allenatore. Napoli, Osimhen e le voci dalla Germania sul ... Leggi su justcalcio (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-14 16:50:22 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: “al” hanno scritto dalla Germania. Voci tedeschete ovviamente anche allo stesso allenatore ex Chelsea. Quest’argomento è stato affrontato in conferenza stampa,è stato diretto nella: “? So cosa penso, ho una mia idea, ma non mi esprimo altrimenti Spalletti potrebbe dire: perché ha parlato? Quindi per rispetto non parlo di giocatori di altre squadre”.glissa, dunque, non si sbilancia, ma è chiaro che un giocatore come il nigeriano faccia gola a qualsiasi allenatore. Napoli,e le voci dalla Germania sul ...

