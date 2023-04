Cassano: «Inter, buoni due gol di scarto sul Benfica. Brozovic…» (Di sabato 15 aprile 2023) Antonio Cassano ha parlato sulla BoboTV di calciomercato in casa Inter, ma anche dell’impegno della squadra di Simone Inzaghi contro il Benfica a Lisbona. MERCATO – Antonio Cassano ha parlato di campo ma non solo per l’Inter: «Il risultato dell’Inter è meritato. Accontentiamoci del brodo che la carne va cara. Il 2-0 lì va bene, anche loro hanno avuto le occasioni. Poteva essere anche 3-1, due gol di scarto vanno benissimo. Il Benfica ha toppato due volte nel giro di pochi giorni, martedì per merito dell’Inter. Per quanto riguarda il mercato Ausilio è andato a Barcellona. Da quello che si presume e ho letto lo scambio Kessié-Brozovic potrebbe essere valutato, non vedo alternative. Qualcosa che l’Inter potrebbe chiedere, ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Antonioha parlato sulla BoboTV di calciomercato in casa, ma anche dell’impegno della squadra di Simone Inzaghi contro ila Lisbona. MERCATO – Antonioha parlato di campo ma non solo per l’: «Il risultato dell’è meritato. Accontentiamoci del brodo che la carne va cara. Il 2-0 lì va bene, anche loro hanno avuto le occasioni. Poteva essere anche 3-1, due gol divanno benissimo. Ilha toppato due volte nel giro di pochi giorni, martedì per merito dell’. Per quanto riguarda il mercato Ausilio è andato a Barcellona. Da quello che si presume e ho letto lo scambio Kessié-Brozovic potrebbe essere valutato, non vedo alternative. Qualcosa che l’potrebbe chiedere, ...

