Cassano continua su Mourinho: “Coppe in bacheca? La squadra gioca di m***a!” (Di sabato 15 aprile 2023) Non trova una fine il continuo botta e risposta tra Cassano, ex attaccante azzurro, e Mourinho, attuale allenatore della Roma. I due si sono incontrati da avversari parecchie volte, e il feeling non è mai stato dei migliori. Tutto è iniziato da un commento di Cassano, in diretta alla BoboTv, contro l’allenatore portoghese e il suo gioco; Mourinho, che sappiamo essere un allenatore senza peli sulla lingua, non ha aspettato e ha subito replicato. Da lì è partita una serie di continui attacchi reciproci, un pò come fanno i bambini che non vogliono perdere l’ultima parola. Cassano-Mourinho, continuano gli attacchi: l’ex azzurro senza freni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Cassano non ha esitato a rispondere alle domande relative ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 aprile 2023) Non trova una fine il continuo botta e risposta tra, ex attaccante azzurro, e, attuale allenatore della Roma. I due si sono incontrati da avversari parecchie volte, e il feeling non è mai stato dei migliori. Tutto è iniziato da un commento di, in diretta alla BoboTv, contro l’allenatore portoghese e il suo gioco;, che sappiamo essere un allenatore senza peli sulla lingua, non ha aspettato e ha subito replicato. Da lì è partita una serie di continui attacchi reciproci, un pò come fanno i bambini che non vogliono perdere l’ultima parola.no gli attacchi: l’ex azzurro senza freni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonionon ha esitato a rispondere alle domande relative ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Walmiltur : @MarcoElliottOUT @Spina14_acm Certo, certo. Infatti lo sappiamo tutti che l'unico che ne capisce qua sei tu, non pe… - LeonardoBenciv2 : @MilanPosts #cassano fai il favore. Mentre te magni il pesce crudo a Bari, sempre dimenticando il fatto che hai fal… - Leviack88____ : @J__kcaj Tu sei peggio di Cassano, continua così per piacere - HsbsHzns : @EdoardoMecca1 Stai diventando come i tuoi idoli cassano e Adani. Leggo solo commenti schifati da chi ti segue da a… - Federic85075478 : @NicoladelConte8 Cassano ha fatto il clown ?? non il giocatore ora continua la professione dietro un microfono -