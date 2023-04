Cassano al veleno | “I media giustificano Mourinho e Allegri | a Spalletti rompono le palle”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 aprile 2023) Antonioè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in una lunga intervista in cui l’ex attaccante di Milan e Inter tra le tante, si è soffermato a parlare anche della sfida di ritorno di Champions League tra i rossoneri ed il Napoli. Azzurri chiamati alla rimonta dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata,ha detto la sua in merito a quella che sarà la sfida di ritorno e si è soffermato anche su Lucianodifendendo il tecnico partenopeo con le seguenti dichiarazioni: Passaggio del turno Napoli-Milan “Se devo puntare un euro, dico il Napoli che ha fatto vedere fino ad oggi un calcio meraviglioso in Italia e in Europa. Non capisco chi sostiene che la squadra sia entrata in un tunnel negativo, solo per una partita persa in casa con il Milan. Se avessero avuto Osimhen a San Siro, in ...