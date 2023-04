Caso Saman Abbas, durante il processo spunta una utenza telefonica misteriosa (Di sabato 15 aprile 2023) , che attribuirebbe un ruolo anche al fratello della vittima Secondo quanto emerso fino ad ora, durante il processo sulla morte di Saman Abbas è venuta fuori una utenza telefonica misteriosa, la quale sarebbe passata di mano in mano tra tre protagonisti della vicenda. Nella fase di indagine, l’utenza è stata attribuita allo zio Danish, ma secondo le ultime indicazioni emerse, pare sia stata utilizzata anche dal fratello di Saman e dal padre Shabbar HAbbas, che l’ha attivata il 27 aprile 2021. Secondo la difesa dello zio Danish: “Dal 29 aprile all’uno maggio sarebbe stata in uso esclusivo del fratello della vittima, dall’1 al 5 maggio risulta essere abbinata a Danish. Quantomeno dal 14 maggio è tornata al fratello”, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023) , che attribuirebbe un ruolo anche al fratello della vittima Secondo quanto emerso fino ad ora,ilsulla morte diè venuta fuori una, la quale sarebbe passata di mano in mano tra tre protagonisti della vicenda. Nella fase di indagine, l’è stata attribuita allo zio Danish, ma secondo le ultime indicazioni emerse, pare sia stata utilizzata anche dal fratello die dal padre Shabbar H, che l’ha attivata il 27 aprile 2021. Secondo la difesa dello zio Danish: “Dal 29 aprile all’uno maggio sarebbe stata in uso esclusivo del fratello della vittima, dall’1 al 5 maggio risulta essere abbinata a Danish. Quantomeno dal 14 maggio è tornata al fratello”, ...

