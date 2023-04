Caso Orlandi, Vaticano: “Nessuna pressione su legale famiglia” (Di sabato 15 aprile 2023) "Conoscere fonte voci su Wojtyla era essenziale" Sull’incontro lampo, avvenuto stamani con il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, interviene per fare chiarezza anche il prefetto del dicastero dei media vaticani. “Questo pomeriggio – dice Paolo Ruffini – abbiamo ricevuto una comunicazione da parte dell’avvocato Laura Sgrò in merito a quanto riportato in questo articolo. Nella comunicazione (inviata al Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, al Direttore della Sala Stampa della Santa Sede e al Direttore Editoriale dei media vaticani) si contesta la veridicità del titolo: ‘Accuse a Wojtyla. Pietro Orlandi e l’avvocato Sgrò si rifiutano di fare i nomi”. “Tale affermazione – scrive l’avvocato Sgrò – non corrisponde al vero. Intendo a riguardo che sia fatta piena luce”. “Avendo consultato l’Ufficio del Promotore ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) "Conoscere fonte voci su Wojtyla era essenziale" Sull’incontro lampo, avvenuto stamani con ildella, Laura Sgrò, interviene per fare chiarezza anche il prefetto del dicastero dei media vaticani. “Questo pomeriggio – dice Paolo Ruffini – abbiamo ricevuto una comunicazione da parte dell’avvocato Laura Sgrò in merito a quanto riportato in questo articolo. Nella comunicazione (inviata al Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, al Direttore della Sala Stampa della Santa Sede e al Direttore Editoriale dei media vaticani) si contesta la veridicità del titolo: ‘Accuse a Wojtyla. Pietroe l’avvocato Sgrò si rifiutano di fare i nomi”. “Tale affermazione – scrive l’avvocato Sgrò – non corrisponde al vero. Intendo a riguardo che sia fatta piena luce”. “Avendo consultato l’Ufficio del Promotore ...

