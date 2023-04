Caso Orlandi, promotore Giustizia: “Sgrò? Battuta arresto su mandato Papa a verità” (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – “Questo atteggiamento è una grande Battuta di arresto sul mandato del Papa di ricercare a 360 gradi la verità”. Così all’Adnkronos il promotore di Giustizia in Vaticano Alessandro Diddi dopo che l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, convocata oggi come testimone, ha opposto il segreto professionale. “Se è segreto professionale o meno lo stabiliremo, ci sono verifiche che andranno fatte. Per il momento – sottolinea Diddi – prendo atto che è una grande Battuta d’arresto su quello che per anni la famiglia Orlandi ha chiesto di fare”. La convocazione di Sgrò come testimone, a quanto si apprende, era finalizzata ad approfondire ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – “Questo atteggiamento è una grandedisuldeldi ricercare a 360 gradi la”. Così all’Adnkronos ildiin Vaticano Alessandro Diddi dopo che l’avvocato Laura, legale della famiglia di Emanuela, convocata oggi come testimone, ha opposto il segreto professionale. “Se è segreto professionale o meno lo stabiliremo, ci sono verifiche che andranno fatte. Per il momento – sottolinea Diddi – prendo atto che è una granded’su quello che per anni la famigliaha chiesto di fare”. La convocazione dicome testimone, a quanto si apprende, era finalizzata ad approfondire ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Accuse assurde e infamanti a proposito delle presunte rivelazioni su Papa #Wojtyla e il caso #Orlandi. @Tornielli - Avvenire_Nei : Caso #Orlandi. Il cardinale #Dziwisz: «Farneticanti e criminali le affermazioni su GPII» - Corriere : Caso Orlandi, sulle accuse a Wojtyla l’avvocata Sgrò convocata in Vaticano si rifiuta di fare nomi - GeaFuturaM : RT @il_Timone: È in corso un attacco violento e senza precedenti contro papa Wojtyla. Un modo anche per demolire il suo magistero https://t… - GeaFuturaM : RT @Tornielli: Papa Wojtyla e caso Orlandi. Accuse assurde e infamanti - Vatican News -