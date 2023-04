Caso Orlandi, legale famiglia: "Fratello Emanuela non ha mai accusato Wojtyla" (Di sabato 15 aprile 2023) Quanto leggo - ribadisce riferendosi ad un servizio di Vatican news dopo l'incontro lampo col pm Vaticano - è una pressione su di me a violare la deontologia professionale a cui non intendo derogare". Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Quanto leggo - ribadisce riferendosi ad un servizio di Vatican news dopo l'incontro lampo col pm Vaticano - è una pressione su di me a violare la deontologia professionale a cui non intendo derogare".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Accuse assurde e infamanti a proposito delle presunte rivelazioni su Papa #Wojtyla e il caso #Orlandi. @Tornielli - Avvenire_Nei : Caso #Orlandi. Il cardinale #Dziwisz: «Farneticanti e criminali le affermazioni su GPII» - La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - abitudinario : RT @CathVoicesITA: 'Viviamo un’epoca barbarica dove si può gettar fango su persone che non possono difendersi. L’immoralità di questo compo… - lisa_zeni : RT @il_Timone: È in corso un attacco violento e senza precedenti contro papa Wojtyla. Un modo anche per demolire il suo magistero https://t… -