Caso Orlandi | legale famiglia | “Dispiaciuta per strumentalizzazioni | non è la strada giusta”

(Di sabato 15 aprile 2023) L'avvocato Sgrò all'Adnkronos: "Mancata collaborazione ad indagini? Non è vero, mio invito è a tornare alla volontà del Papa rispetto alle indagini" “Sonodella strumentalizzazione. Il mio invito è a tornare alla volontà del Papa rispetto alle indagini”. L’avvocato Laura Sgrò,delladi Emanuela, in una intervista all’Adnkronos dà voce alla delusione a poche ore dall’incontro-lampo con il Promotore di giustizia del Vaticano Diddi e l’aggiunto Peroni. L’avvocato non ha indicato le fonti delle informazioni al pm, scegliendo di opporre il segreto professionale. “I nomi li ha fatti Pietro, indicando una lista di quasi 30 persone, Io sono tenuta al segreto professionale, all’inviolabilità della difesa, che garantisce e tutela la nostra costituzione”, replica ...