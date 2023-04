(Di sabato 15 aprile 2023) Città del– Doveva essere un nuovo inizio per dissipare le ombre dopo 40 anni di misteri. E invece, sul, a regnare sovrano sono le controversie. Infatti, dopo lemosse a(leggi qui), ilha chiesto chiarimenti e, per questo motivo, in mattinata, l’Sgro si è recata Oltretevere per un incontro col Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, insieme al Promotore Applicato, Prof Gianluca Peroni. Entrambi, fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, hanno ricevuto “l’Laura Sgro, come da lei ripetutamente e pubblicamente richiesto, nell’ambito del fascicolo aperto sulla vicenda della scomparsa di Emanuela, anche perché fornisse quegli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Accuse assurde e infamanti a proposito delle presunte rivelazioni su Papa #Wojtyla e il caso #Orlandi. @Tornielli - Avvenire_Nei : Caso #Orlandi. Il cardinale #Dziwisz: «Farneticanti e criminali le affermazioni su GPII» - La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Caso Orlandi e accuse a Papa Wojtyla: scontro Vaticano-avvocato - angelo_perfetti : Caso Orlandi e accuse a Papa Wojtyla: scontro Vaticano-avvocato -

E sulla chat - documento tra i più recenti, delle conversazioni di persone vicine a papa Francesco che fanno riferimento al, 'in quell'occasione ho fatto i nomi delle persone coinvolte ...Sul suo colloquio - fiume in Vaticano col promotore di giustizia Alessandro Diddi, Pietroha detto che "quelle otto ore non mi hanno pesato affatto perché io avevo una grande voglia di ......gli interessi della famiglia di Emanuela. L'obiettivo della Santa Sede era quello di ottenere maggiori informazioni sulla fonte delle accuse a Giovanni Paolo II e su quanto emerso nel...

Caso Emanuela Orlandi a "Quarto Grado", il fratello Pietro e l'audio su Papa Wojtyla: "Mie parole strumentalizzate" TGCOM

«Ho parlato di questo argomento ma in maniera tranquilla con il promotore di giustizia. Le mie parole sono state strumentalizzate per fare titoli di giornale e per infangare e questo mi dispiace. Non ...Caso Emauela Orlandi, il fratello Pietro: «Non accuso Wojtyla, mi strumentalizzono». Sul suo colloquio-fiume in Vaticano col promotore di giustizia Alessandro Diddi, ...