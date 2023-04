Caso Orlandi, don Patriciello a Pietro: “Diritto a verità non è diritto a illazioni, pesa le parole” (Di sabato 15 aprile 2023) “Pietro, l’orribile tragedia che ha colpito e segnato in modo indelebile la tua esistenza e quella della tua famiglia è diventata anche nostra. Emanuela Orlandi appartiene a tutti. Sarebbe davvero ora che la verità sulla sua scomparsa venisse a galla. Come quella sulle scomparse di Mirella Gregori, Angela Celentano, Denise Pipitone e di tanti altri che non hanno avuto, purtroppo, la stessa attenzione mediatica”. Inizia così la lettera, affidata al quotidiano ‘Avvenire’, che don Maurizio Patriciello, parroco della Terra dei fuochi, ha rivolto a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, dopo le sue dichiarazioni su Giovanni Paolo II. “La ricerca della verità è un diritto che appartiene a tutti”, assicura don Patriciello ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) “, l’orribile tragedia che ha colpito e segnato in modo indelebile la tua esistenza e quella della tua famiglia è diventata anche nostra. Emanuelaappartiene a tutti. Sarebbe davvero ora che lasulla sua scomparsa venisse a galla. Come quella sulle scomparse di Mirella Gregori, Angela Celentano, Denise Pipitone e di tanti altri che non hanno avuto, purtroppo, la stessa attenzione mediatica”. Inizia così la lettera, affidata al quotidiano ‘Avvenire’, che don Maurizio, parroco della Terra dei fuochi, ha rivolto a, fratello di Emanuela, dopo le sue dichiarazioni su Giovanni Paolo II. “La ricerca dellaè unche appartiene a tutti”, assicura don...

