Caso Orlandi, accuse a Wojtyla: "Pietro Orlandi e avvocato Sgrò si rifiutano di fare nomi" (Di sabato 15 aprile 2023) Sgrò ha poi commentato gli articoli sui media vaticani: "Quanto leggo è una pressione su di me a violare la deontologia professionale cui sono tenuta e a cui non intendo, in alcun modo, derogare'. In ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 aprile 2023)ha poi commentato gli articoli sui media vaticani: "Quanto leggo è una pressione su di me a violare la deontologia professionale cui sono tenuta e a cui non intendo, in alcun modo, derogare'. In ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Accuse assurde e infamanti a proposito delle presunte rivelazioni su Papa #Wojtyla e il caso #Orlandi. @Tornielli - Avvenire_Nei : Caso #Orlandi. Il cardinale #Dziwisz: «Farneticanti e criminali le affermazioni su GPII» - Corriere : Caso Orlandi, sulle accuse a Wojtyla l’avvocata Sgrò convocata in Vaticano si rifiuta di fare nomi - LucaViaggio : RT @CathVoicesITA: 'Viviamo un’epoca barbarica dove si può gettar fango su persone che non possono difendersi. L’immoralità di questo compo… - CeresaRaffaele : Tanto tuonò che non piovve.... Convocato in Vaticano dal Papa l'avvocato della famiglia Orlandi non fa nomi,non por… -