“Caso abbastanza grave”. Meloni sbotta sulla fuga della spia russa: anomalie | GUARDA (Di sabato 15 aprile 2023) Il Caso che riGUARDA Artem Uss, il cittadino russo evaso dagli arresti domiciliari "è abbastanza grave, mi riservo quando torno di parlarne con il ministro Nordio per capire come sono andate le cose. Sicuramente ci sono anomalie. La principale, mi spiace, mi pare sia quella della decisione di appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili, e di mantenere quella decisione anche mentre c'era un'iniziativa sull'estradizione e quindi il rischio di fuga era più evidente. Sul Caso bisogna fare chiarezza". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa durante la sua visita ad Addis Abeba. "Noi non eravamo stati informati dalle altre intelligence sulla natura ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Ilche riArtem Uss, il cittadino russo evaso dagli arresti domiciliari "è, mi riservo quando torno di parlarne con il ministro Nordio per capire come sono andate le cose. Sicuramente ci sono. La principale, mice, mi pare sia quelladecisione di appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili, e di mantenere quella decisione anche mentre c'era un'iniziativa sull'estradizione e quindi il rischio diera più evidente. Sulbisogna fare chiarezza". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa durante la sua visita ad Addis Abeba. "Noi non eravamo stati informati dalle altre intelligencenatura ...

