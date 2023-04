Caressa: «Inter, compatta in Europa e gare più importanti. In campionato…» (Di sabato 15 aprile 2023) Fabio Caressa ha parlato dell’Inter, vincente nell’andata di finale dei quarti di finale di Champions League in casa del Benfica. SQUADRA – Queste le parole di Fabio Caressa sull’Inter nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’Inter devo dire che ha giocato una partita veramente di grande livello, secondo me, perché sono due Inter diverse quelle che vediamo e bisognerebbe chiedersi il perché. Ma io non parlo tatticamente (mi Interessa relativamente) perché tanto la squadra gioca nello stesso modo. È un problema di team. Cioè la squadra che gioca in Europa e le partite più importanti, quindi anche in Coppa Italia e per esempio qualche scontro diretto, è una squadra molto compatta. Mentre invece ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Fabioha parlato dell’, vincente nell’andata di finale dei quarti di finale di Champions League in casa del Benfica. SQUADRA – Queste le parole di Fabiosull’nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’devo dire che ha giocato una partita veramente di grande livello, secondo me, perché sono duediverse quelle che vediamo e bisognerebbe chiedersi il perché. Ma io non parlo tatticamente (miessa relativamente) perché tanto la squadra gioca nello stesso modo. È un problema di team. Cioè la squadra che gioca ine le partite più, quindi anche in Coppa Italia e per esempio qualche scontro diretto, è una squadra molto. Mentre invece ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Caressa: «Inter, compatta in Europa e gare più importanti. In campionato...» - - mastropisello : @Pirichello Inter-Porto sembrava con Caressa e Bergomi sembrava inter channel - ziopochitoo : @Pirichello @sauro_fuma si ma non lo ha mai fatto notare,Ambrosini ieri era chiaramente di parte poi sinceramente n… - LeggendaAmbros1 : @Pirichello @caleriserva Caressa è opinabile a prescindere dalle telecronache dell’Inter. In ogni caso, c’era un fuorigioco prima. - GaeWeAreAcMilan : RT @Fra_Valente_cek: Qualcuno poi vuole paragonare la telecronaca di Piccinini e Ambro a Caressa e Bergomi quando gioca l'Inter, lo zio cap… -