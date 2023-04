Caos in Sudan, scontri tra esercito e paramilitari: almeno 25 morti e oltre 180 feriti – I video (Di sabato 15 aprile 2023) È di almeno 25 morti e oltre 180 feriti il bilancio degli scontri in corso in Sudan. Lo ha annunciato il sindacato dei medici del Paese, citato dal Guardian che precisa inoltre come non sia stato possibile determinare se le vittime siano militari o civili. Due persone sono state uccise all’aeroporto di Khartoum, quattro nella vicina Omdurman, otto nella città di Nyala, sei in quella di El Obeid e altre cinque a El Fasher. Sullo sfondo dei pesanti scontri c’è la rivalità politica che prosegue da diversi mesi tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano che al momento guida il Paese, Abdel-Fattah Al-Burhan e il filorusso Mohamed Hamdan Dagalo, protagonisti del colpo di Stato del 20. I paramilitari Sudanesi delle ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) È di25180il bilancio degliin corso in. Lo ha annunciato il sindacato dei medici del Paese, citato dal Guardian che precisa income non sia stato possibile determinare se le vittime siano militari o civili. Due persone sono state uccise all’aeroporto di Khartoum, quattro nella vicina Omdurman, otto nella città di Nyala, sei in quella di El Obeid e altre cinque a El Fasher. Sullo sfondo dei pesantic’è la rivalità politica che prosegue da diversi mesi tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano che al momento guida il Paese, Abdel-Fattah Al-Burhan e il filorusso Mohamed Hamdan Dagalo, protagonisti del colpo di Stato del 20. Iesi delle ...

