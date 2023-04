Caos dopo Genoa-Perugia | cinque tifosi feriti negli scontri in piazza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __silaVpravde__ : @Corriere La #Russia aveva un accordo col #Sudan per una base navale ed armamenti per 25 anni, ma questo sarebbe en… - njghtlock : Che bella giornata oggi sono troppo contenta, specialmente dopo la settimana di caos assoluto appena passata - scriptandclick : IL SUDAN NEL CAOS Il Sudan è ancora nel caos. Dopo le proteste che nel 2019 hanno portato all'estromissione del pre… - gfvip22 : @GianlucaBerar17 Il 15 marzo esce questo articolo e il giorno dopo lui pubblica questo dopo essersi scatenato il ca… - HubTuristico : Era il 15 aprile 1986 quando, pochi minuti prima delle 17:00, i lampedusani udirono due forti boati. Dopo quel caos… -

Cinque tifosi genoani feritiuno scontro in piazza Galileo Ferraris, alla fino della partita del Genoa contro il Perugia finito 2 - 0 per i padroni di casa . A scontrarsi sono stati vari elementi di diversi gruppi, come il ...189 fugaincidenti con solo danni a cose euro 211.40 entro 5 gg e 302, 00 pagamento in misura ridotta Art. 172 omesso uso delle cinture di sicurezza, euro 58.10 entro 5 gg e 83.00 in misura ...Pocole 17 i veicoli sono tornati a circolare in via Bixio in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo, lunghe code si sono formate a cascata sulle alcune delle principali arterie cittadine, ...

Tensioni e scontri a Parigi: la capitale nel caos dopo il via libero alla riforma delle pensioni Corriere TV

Nuove scintille tra la tronista di U&D e Roberta Di Padua: la dama sostiene che la giovane saprebbe soltanto baciare in esterna ...Decine di persone coinvolte, si tratterebbe di una rissa tra gli ultrà rossoblù. Polizia, digos e soccorsi sul posto ...