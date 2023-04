Canone RAI e bollo auto | il nuovo DECRETO per digli addio

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Chi in questo momento sta leggendo questo articolo, odierà di certo ilRAI. La verità è che un gran numero di italiani ancora non si capacita del perché di questa tassa, la quale insieme alrappresenta forse ciò che l’italiano medio proprio non accetterà mai. Per quanto concerne quest’ultimo, imposta regionale, bisogna sapere che in Lombardia e in Piemonte c’è un regolamento a parte. Coloro che acquistano un’elettrica possono evitare di pagare il. Per quanto riguarda invece ilRAI, sono esenti tutti coloro che superano i 75 anni di età, coloro che non raggiungono la soglia minima di reddito e coloro che non hanno una TV in casa. Sarebbe però arrivato ultimamente anche unLegge che aprirebbe nuovi spiragli su un ...