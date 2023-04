Campionato Primavera | DIRETTA LIVE | Juventus-Cesena 0-0 | inizia il match

(Di sabato 15 aprile 2023) Di seguito ladi, partita seguita minuto per minuto dal Campo Ale&Ricky delTraining Center di Vinovo, in qualità di inviati. Manca poco al fischio d’inizio della sfida valida per la 27esima giornata del1, tra lae ildi Giovanni Ceccarelli. Devono tornare a vincere i bianconeri di Paolo Montero, dopo un periodo di grande difficoltà che li ha fatti scivolare al settimo posto in classifica, fuori momentaneamente dalla zona play-off. Dall’altra parte il, fanalino di coda della competizione con solamente 9 punti. A dirigere la gara ci sarà il fischietto Nicolò Turrini della sezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fernand43764572 : RT @PierpaV: Nel campionato primavera il Lecce ha demolito la Roma per 5-0 (poker di Burnete) consolidando la vetta della classifica con un… - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ?? Al Campo Sportivo San Pietro in Lama va in scena la gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato. Il… - damando79 : RT @PierpaV: Nel campionato primavera il Lecce ha demolito la Roma per 5-0 (poker di Burnete) consolidando la vetta della classifica con un… - PierpaV : Nel campionato primavera il Lecce ha demolito la Roma per 5-0 (poker di Burnete) consolidando la vetta della classi… - Toro_News : ?? | LIVE Segui insieme a #ToroNews la diretta testuale della 27^ gara di campionato della Primavera del #TorinoFC… -

...femorale sinistro e non recupererà se non forse per il finale di". Il tecnico nerazzurro sembra comunque avere pronte le alternative: "Sulle fasce aggreghiamo Bernasconi dalla, ...Juve- Cesena, dove vedere la partita Il match ditra Juventuse Cesena sarà visibile in diretta su Sportitalia , sia sul canale 60 del digitale terrestre sia in ...In campo anche per il1 e 2 e Serie A Femminile con Pomigliano - Como alle 12.30 per il gruppo retrocessione e Inter - Roma alle 14.30 per la Championship. Si gioca in tutti i ...

Udinese Sampdoria Primavera 1-3: Conti e Montevago trascinano i blucerchiati! Samp News 24

7' SUBITO UNA GRANDE OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Mancini si muove ottimamente in area avversaria, preparandosi alla ricezione con la botta secca che si stampa sul palo! 5' Si gioca molto ...Ascoli Calcio, Primavera sconfitta 2-0 dalla Salernitana. Cade anche l'Under 17 a Reggio Calabria - picenotime.it - IT ...