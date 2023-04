Campionato Primavera 1, 27ª giornata: partite in diretta TV e streaming Sportitalia (Di sabato 15 aprile 2023) Sarà l’Inter di Chivu ad aprire la ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1, oggi alle 11 in casa del Frosinone. C’è da superare il momento no e allontanare la zona play-out, con una classifica molto deficitaria. Frosinone-Inter sabato 15 aprile ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Lecce-Roma sabato 15 aprile ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Sassuolo-Cagliari sabato 15 aprile ore 13 – diretta TV Solocalcio (58 tivùsat, streaming su app Sportitalia) Juventus-Cesena sabato 15 aprile ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Milan-Torino sabato 15 aprile ore 15 – ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Sarà l’Inter di Chivu ad aprire la ventisettesimadel1, oggi alle 11 in casa del Frosinone. C’è da superare il momento no e allontanare la zona play-out, con una classifica molto deficitaria. Frosinone-Inter sabato 15 aprile ore 11 –TV(60 DTT,su app) Lecce-Roma sabato 15 aprile ore 13 –TV(60 DTT,su app) Sassuolo-Cagliari sabato 15 aprile ore 13 –TV Solocalcio (58 tivùsat,su app) Juventus-Cesena sabato 15 aprile ore 15 –TV(60 DTT,su app) Milan-Torino sabato 15 aprile ore 15 – ...

