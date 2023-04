Campanialleva Expo 2023 | Caputo | Riaprire la discussione sull’areale della mozzarella Dop

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 aprile 2023) È tempo di aprire una riflessionedi bufala campana DOP. Lo ha affermato l’assessore regionale all’agricoltura Nicolaal convegno di apertura di, sottolineando la necessità di spingere la crescita di un prodotto bandiera del made in Italy, ma viene prodotta praticamente solo in due province, Caserta e Salerno, e solo in pochi Comuni di Napoli e Benevento. Per un paradosso la denominazione “campana” si utilizza nel sud del Lazio, in Molise e in provincia di Foggia. Una riflessione che trova l’accoglienza favorevole di Coldiretti Campania, che da tempo ha posto la questionerevisione del disciplinare non solo per l’areale, ma anche sulla pezzatura che esclude ad esempio la famosa “zizzona ...