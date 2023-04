(Di sabato 15 aprile 2023) Ha abusatonipote di 13 anni, affetta da disabilità intellettiva media, con la complicitàcognata,minorenne, che era perfettamente al corrente delle violenze subite dalla figlia. Con questa accusa un 46enne siciliano è stato arrestato dai carabinieri assieme alla donna, di 47 anni, su richiestaProcura di, accolta dalla giudice per le indagini preliminari Graziella Luparello. Le forze dell’ordine hanno eseguito nei confronti dei due responsabili un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in cui si ipotizza il reato diaggravata. Secondo quanto ricostruito dal magistrato nel provvedimento, le violenze sarebbero state commesse dallo ziominorenne in un paese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caltanissetta, “violenza sessuale su 13enne disabile”: arrestati zio e madre della ragazza - SiciliaReporter : Caltanissetta, violenza sessuale su 13enne: arrestati lo zio e la madre - GDS_it : Avrebbe abusato della nipote di 13 anni, affetta da disabilità intellettiva, con la complicità della cognata, madre… - MeridioNews : Violenze sessuali su una 13enne disabile intellettiva, in carcere lo zio e la madre - NewSicilia : Il padre della ragazzina quando ha intuito ciò che stava subendo la figlia avrebbe meditato di vendicarsi del frate… -

La Questura diinvita i cittadini e i tifosi di calcio a collaborare perché la ...gravi che hanno portato a denunce e DASPO per molti tifosi che si sono resi autori di episodi diE' l'accusa contestata dalla Procura dia un 46enne che è stato arrestato dai ...dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza il reato di...E' l'accusa contestata dalla Procura dia un 46enne che è stato arrestato dai ...dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza il reato di...

Caltanissetta, “violenza sessuale su 13enne disabile”: arrestati zio e madre della ragazza Il Fatto Quotidiano

Domani si svolgerà l’incontro di calcio Gela – Vittoria, valevole per la fase regionale dei Play off che decreta il passaggio di una delle due squadre alla fase successiva del campionato, per l’eventu ...L'orrore scoperto dai Carabinieri a Caltanisetta, una ragazza 13enne veniva abusata sessualmente dallo zio, con la complicità della madre ...