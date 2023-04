(Di sabato 15 aprile 2023) Anche laè alle sue battute finali. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Schalke 04 ed Herta Berlino, il campionato tedesco scende in campo quest’con altre cinque partite che potranno dirci qualcosa di più su chi sarà la squadra che a fine anno alzerà al cielo il Meisterschale. Scontri da testa-coda per le forze maggiori del campionato. Il Bayern Monaco vuole dimenticare la scoppola presa con il Manchester City e ospiterà l’Hoffenheim, al momento quattordicesimo ma con il fiato sul collo delle squadre che vogliono salvarsi. Borussia Dortmund, al secondo posto, che invece sarà ospite dello Stoccarda, che al momento giocherebbe lo spareggio per rimanere in massima serie. Il sabato disi chiuderà invece con la sfida tra Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach; gli avversari del Napoli negli ottavi di ...

Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 15 aprile, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

