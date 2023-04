Calenda vs Renzi, accuse incrociate: “Prendi soldi da dittatori”, “Grillino” (Di sabato 15 aprile 2023) Il numero uno di Azione: "Non sono caduto nella fregatura di Renzi e Boschi sul finto partito unico". Il leader Iv: "Lasciamo il fango a chi lo diffonde" accuse incrociate, stoccate a colpi di tweet e dichiarazioni al vetriolo. Dopo la rottura tra Azione e Italia Viva e il naufragio del progetto del Terzo polo per il partito unico, è battaglia aperta tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Ad aprire il primo round di oggi, dopo le altissime tensioni dei giorni passati, è Calenda che – dopo aver chiesto ai suoi di mantenere un rigido silenzio stampa – affida a una serie di tweet riflessioni, accuse e attacchi nei confronti del leader di Iv. “Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità. Non ho ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) Il numero uno di Azione: "Non sono caduto nella fregatura die Boschi sul finto partito unico". Il leader Iv: "Lasciamo il fango a chi lo diffonde", stoccate a colpi di tweet e dichiarazioni al vetriolo. Dopo la rottura tra Azione e Italia Viva e il naufragio del progetto del Terzo polo per il partito unico, è battaglia aperta tra Carloe Matteo. Ad aprire il primo round di oggi, dopo le altissime tensioni dei giorni passati, èche – dopo aver chiesto ai suoi di mantenere un rigido silenzio stampa – affida a una serie di tweet riflessioni,e attacchi nei confronti del leader di Iv. “Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità. Non ho ...

