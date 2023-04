Calenda e Renzi, lo scambio di accuse dopo l'addio (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - dopo la rottura volano gli stracci. Il leader di Azione, Carlo Calenda, e quello di Italia viva, Matteo Renzi, dopo il divorzio continuano a scambiarsi accuse sulla fine del Terzo polo. E il 'botta e risposta' va avanti senza esclusione di colpi. Comincia in tarda mattinata l'ex ministro Calenda, che chiede ai suoi di mantenere un "rigido silenzio stampa". Davanti "agli insulti scomposti di Renzi, Boschi e da altri esponenti di Italia Viva", il segretario di Azione chiede a tutti i parlamentari e dirigenti del partito di non rispondere. Calenda lancia il silenzio stampa "Abbiamo spiegato le nostre ragioni - sottolinea - ora basta. Lo spettacolo che stanno dando in queste ore Renzi, Boschi e i Renziani di ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI -la rottura volano gli stracci. Il leader di Azione, Carlo, e quello di Italia viva, Matteoil divorzio continuano a scambiarsisulla fine del Terzo polo. E il 'botta e risposta' va avanti senza esclusione di colpi. Comincia in tarda mattinata l'ex ministro, che chiede ai suoi di mantenere un "rigido silenzio stampa". Davanti "agli insulti scomposti di, Boschi e da altri esponenti di Italia Viva", il segretario di Azione chiede a tutti i parlamentari e dirigenti del partito di non rispondere.lancia il silenzio stampa "Abbiamo spiegato le nostre ragioni - sottolinea - ora basta. Lo spettacolo che stanno dando in queste ore, Boschi e iani di ...

