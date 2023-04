Calenda e Renzi, la maledizione liberale (Di sabato 15 aprile 2023) di Leonardo Botta In principio fu Silvio Berlusconi. “Scese” in politica all’indomani del tracollo della prima Repubblica, promettendo agli italiani una nuova alba liberale. E, invece, ci lasciò in dote il più alto concentrato storico di monopolismo e conflitti d’interesse. Poi venne il turno di Mario Monti. Era arrivato con l’aura del messia salvatore dopo i disastri berlusconiani, preceduto dalla disperata prima pagina del Sole 24 Ore, “Fate presto!”, nel buio giorno dello spread a 575 punti base; e forse, nonostante le molte ombre del suo operato, l’Italia la salvò davvero. Conclusa l’esperienza di quel governo di emergenza nazionale, si presentò alle elezioni del 2013 con la sua creatura, Scelta Civica, che poco dopo ripudiò mestamente. Non miglior sorte toccò ai volenterosi di Fare per Fermare il Declino, un gruppo di politici ed economisti guidati da Oscar ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) di Leonardo Botta In principio fu Silvio Berlusconi. “Scese” in politica all’indomani del tracollo della prima Repubblica, promettendo agli italiani una nuova alba. E, invece, ci lasciò in dote il più alto concentrato storico di monopolismo e conflitti d’interesse. Poi venne il turno di Mario Monti. Era arrivato con l’aura del messia salvatore dopo i disastri berlusconiani, preceduto dalla disperata prima pagina del Sole 24 Ore, “Fate presto!”, nel buio giorno dello spread a 575 punti base; e forse, nonostante le molte ombre del suo operato, l’Italia la salvò davvero. Conclusa l’esperienza di quel governo di emergenza nazionale, si presentò alle elezioni del 2013 con la sua creatura, Scelta Civica, che poco dopo ripudiò mestamente. Non miglior sorte toccò ai volenterosi di Fare per Fermare il Declino, un gruppo di politici ed economisti guidati da Oscar ...

