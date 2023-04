Calenda detta il silenzio stampa ai suoi mentre incalza su Twitter: Io? Mai preso soldi dal killer di Khashoggi (Di sabato 15 aprile 2023) Nel Terzo Polo la frattura sembra insanabile. L’asticella di tensione e scontro si acuisce sempre di più: solo ieri, tanto per contare gli spiccioli di una contesa animata da botta e risposta al vetriolo tra i due leader dell’unione di fatto che non sembra poter maturare nel matrimonio del partito unico, Carlo Calenda ha ammesso sulle voci di un’antipatia reciproca con Renzi, che «non sono tutte calunnie. C’è un fondo di verità». Una controffensiva verbale sferrata dopo che Renzi ha attaccato l’ex Pd fondatore di Azione dandogli dello «squilibrato». Una rissa alacremente in corso, culminata nelle ultime ore nella decisione di andare alle elezioni europee con due partiti separati in casa nella turbolenta dimora terzopolista. Oggi poi, l’ultima capriola: Calenda ha chiesto ai suoi di mantenere un rigido silenzio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Nel Terzo Polo la frattura sembra insanabile. L’asticella di tensione e scontro si acuisce sempre di più: solo ieri, tanto per contare gli spiccioli di una contesa animata da botta e risposta al vetriolo tra i due leader dell’unione di fatto che non sembra poter maturare nel matrimonio del partito unico, Carloha ammesso sulle voci di un’antipatia reciproca con Renzi, che «non sono tutte calunnie. C’è un fondo di verità». Una controffensiva verbale sferrata dopo che Renzi ha attaccato l’ex Pd fondatore di Azione dandogli dello «squilibrato». Una rissa alacremente in corso, culminata nelle ultime ore nella decisione di andare alle elezioni europee con due partiti separati in casa nella turbolenta dimora terzopolista. Oggi poi, l’ultima capriola:ha chiesto aidi mantenere un rigido...

