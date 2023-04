Calenda chiede silenzio ai suoi ma poi attacca Renzi | “Prende i soldi dall’assassino di Khashoggi Lasciamo nella melma chi ci sta bene”

(Di sabato 15 aprile 2023) Frasi al vetriolo e accuse così fulminanti non le avrebbe messe in fila neanche il peggior nemico di Matteo. Ci è riuscito Carlo, il suo più stretto alleato fino a 48 ore fa, in una serie di tweet nei quali ha poi annunciato ilstampa di Azione sulla rottura con Italia Viva.stampa che in realtà era stato annunciato appena un’ora prima. Gli strascichi dell’addio al partito unico di centro sembrano essere solo agli inizi e sono già velenosissimi, nonostante la necessità di mantenere il gruppo parlamentare per ragioni economiche. Poco prima delle 10 da Azione filtra che il segretario ha chiesto aidi mantenere un rigidostampa e di non rispondere agli insulti scomposti di, Boschi e da altri esponenti di Italia Viva: ...

Non ho accettato soldi a titolo personale da nessuno, tanto meno da dittatori e autocrati stranieri ', riprendein un attacco violentissimo. Tanto che ci sise il leader di Italia Viva,...Carloai suoi di mantenere un "rigido silenzio stampa" però poi non si sottrae allo scontro con gli ex alleati di Italia viva. Davanti "agli insulti scomposti di Renzi, Boschi e da altri ...Per, Renzi deve sciogliere ItaliaViva. Renzi: 'si scioglierà solo quando ci sarà il partito ... Landiniuna riduzione di 5 punti pari ad un aumento di 100 euro mensili. Pnrr, il ...

Terzo Polo, Calenda chiede silenzio ai suoi, ma poi torna all'attacco di Iv: "Mai finanziato da speculatori s… la Repubblica

Il leader di Azione rompe il "silenzio stampa" da lui invocato e torna ad attaccare personalmente Matteo Renzi ...Il leader di Azione chiede silenzio ai suoi ma è ancora scontro. Su Twitter: “Io assente in Senato Non ero in Arabia a prendere soldi dall’assassino di Khashoggi” ...