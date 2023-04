Caldirola stende l’Inter, a San Siro fa festa il Monza (Di sabato 15 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Vittoria clamorosa per il Monza di Palladino, che batte l’Inter per 1-0 grazie a un gol di Caldirola. Nerazzurri che non sfruttano il pareggio del Milan e restano quinti in classifica, fuori dalla zona Champions League. Inter che cerca di impostare la partita schiacciando fin da subito il Monza nella sua metà campo, con la squadra di Palladino che accetta i duelli attendendo eventuali ripartenze. Dopo appena cinque minuti è Lukaku ad impensierire i biancorossi, colpendo di testa sul cross effettuato da Barella, pallone che termina largo. Al 24? altra buona occasione sui piedi di Correa, che nello stretto scambia bene con Mkhitaryan e Lukaku, lasciando partire un buon sinistro sul quale Di Gregorio è molto reattivo nella risposta. Ai nerazzurri il predominio del gioco, che nei primi quarantacinque ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Vittoria clamorosa per ildi Palladino, che batteper 1-0 grazie a un gol di. Nerazzurri che non sfruttano il pareggio del Milan e restano quinti in classifica, fuori dalla zona Champions League. Inter che cerca di impostare la partita schiacciando fin da subito ilnella sua metà campo, con la squadra di Palladino che accetta i duelli attendendo eventuali ripartenze. Dopo appena cinque minuti è Lukaku ad impensierire i biancorossi, colpendo di testa sul cross effettuato da Barella, pallone che termina largo. Al 24? altra buona occasione sui piedi di Correa, che nello stretto scambia bene con Mkhitaryan e Lukaku, lasciando partire un buon sinistro sul quale Di Gregorio è molto reattivo nella risposta. Ai nerazzurri il predominio del gioco, che nei primi quarantacinque ...

