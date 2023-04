(Di sabato 15 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Vittoria clamorosa per ildi Palladino, che batte l'per 1-0 grazie a un gol di. Nerazzurri che non sfruttano il pareggio del Milan e restano quinti in classifica, fuori dalla zona Champions League.che cerca di impostare la partita schiacciando fin da subito ilnella sua metà campo, con la squadra di Palladino che accetta i duelli attendendo eventuali ripartenze. Dopo appena cinque minuti è Lukaku ad impensierire i biancorossi, colpendo di testa sul cross effettuato da Barella, pallone che termina largo. Al 24? altra buona occasione sui piedi di Correa, che nello stretto scambia bene con Mkhitaryan e Lukaku, lasciando partire un buon sinistro sul quale Di Gregorio è molto reattivo nella risposta. Ai nerazzurri il predominio del gioco, che nei primi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Caldirola stende l’Inter, a San Siro fa festa il Monza - Italpress : Caldirola stende l’Inter, a San Siro fa festa il Monza - Giornaleditalia : #italpresssport Caldirola stende l'Inter, a San Siro fa festa il Monza - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Caldirola stende l’Inter, a San Siro fa festa il Monza - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Vittoria clamorosa per il Monza di Palladino, che batte l’Inter per 1-0 grazie a un gol di Cal… -

... Sostituzione per il Monza: Escono Sensi ed Antov mentre entrano Petagna e57': Fallo di ... Bijol lo. 49': Fallo di Valoti su Walace a centrocampo, la palla viene giocata velovemente ...In difesa, conacciaccato e non disponibile, parte Donati per una difesa inedita con ... il Monza colleziona 4 gialli nei primi 9 minuti, tra cui quello su cui DonatiZaccagni su palla ...SALERNO " La Salernitana segna tre gol nel secondo tempo eil Monza all'Arechi conquistando tre punti di capitale importanza per tenere a distanza la ...Marì in cui sono coinvolti anche...

Caldirola stende l'Inter, a San Siro fa festa il Monza Agenzia di ... Italpress

MILANO (ITALPRESS) – Vittoria clamorosa per il Monza di Palladino, che batte l’Inter per 1-0 grazie a un gol di Caldirola. Nerazzurri che ...Un gol di Caldirola stende l'Inter. Restano quindi dieci i punti di vantaggio della Lazio sul quinto posto. La qualificazione alla prossima Champions League è sempre più vicina.