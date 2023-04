Calciomercato.com – LIVE Napoli-Verona 0-0: Di Lorenzo ci prova di testa | Primapagina (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-15 19:02:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il Napoli ospita il Verona allo Stadio Maradona, nella 30esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League, la squadra di Luciano Spalletti si rituffa sul campionato, con l’obiettivo di chiudere quanto prima i conti per lo scudetto. “La partita è doppiamente importante perché se si vince poi mancano tre successi alla conquista aritmetica dello scudetto“, ha dichiarato Spalletti alla vigilia, sottolineando la delicatezza di un match che arriva a tre giorni dal ritorno di Champions con i rossoneri, in programma martedì a Napoli. In previsione della sfida con il Milan, contro l’Hellas Spalletti propone un turnover ragionato, con l’obiettivo di centrare una vittoria che al Maradona manca dai 3 punti ottenuti ... Leggi su justcalcio (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-15 19:02:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ilospita ilallo Stadio Maradona, nella 30esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League, la squadra di Luciano Spalletti si rituffa sul campionato, con l’obiettivo di chiudere quanto prima i conti per lo scudetto. “La partita è doppiamente importante perché se si vince poi mancano tre successi alla conquista aritmetica dello scudetto“, ha dichiarato Spalletti alla vigilia, sottolineando la delicatezza di un match che arriva a tre giorni dal ritorno di Champions con i rossoneri, in programma martedì a. In previsione della sfida con il Milan, contro l’Hellas Spalletti propone un turnover ragionato, con l’obiettivo di centrare una vittoria che al Maradona manca dai 3 punti ottenuti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Il #Galatasaray vede il titolo grazie a #Icardi e #Zaniolo: segnano 4 gol! - cmdotcom : Furia #DeLaurentiis con #Ceferin. La #Uefa boccia Kovacs, l'arbitro di #Milan-#Napoli: non arbitrerà più in stagion… - cmdotcom : #Calciopoli, spunta un’intercettazione dell'arbitro di #JuveInter: 'Per fortuna è andata bene sennò...'… - EaglesS1900 : Calciomercato Lazio, clamoroso: Acerbi può diventare bianconero. Ultime - EaglesS1900 : Calciomercato Lazio: individuato un nuovo centrale. È il tassello per completare la difesa perfetta? -