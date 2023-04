Calcio: Roma, escluse lesioni per Dybala (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Arrivano buone notizie dopo gli accertamenti medici in casa Roma per quanto riguarda gli attaccanti Paulo Dybala e Tammy Abraham, costretti ad uscire per gli infortuni, rispettivamente, all'adduttore e alla spalla nel corso del match di Europa League contro il Feyenoord. Per l'argentino gli esami strumentali hanno escluso lesioni, mentre per l'inglese il problema alla spalla è meno grave del previsto. Entrambi salteranno per precauzione la gara con l'Udinese in campionato, ma giovedì potrebbero essere a disposizione per la gara di ritorno contro gli olandesi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023), 15 apr. (Adnkronos) - Arrivano buone notizie dopo gli accertamenti medici in casaper quanto riguarda gli attaccanti Pauloe Tammy Abraham, costretti ad uscire per gli infortuni, rispettivamente, all'adduttore e alla spalla nel corso del match di Europa League contro il Feyenoord. Per l'argentino gli esami strumentali hanno escluso, mentre per l'inglese il problema alla spalla è meno grave del previsto. Entrambi salteranno per precauzione la gara con l'Udinese in campionato, ma giovedì potrebbero essere a disposizione per la gara di ritorno contro gli olandesi.

