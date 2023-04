Calcio | Pioli | ' C' erano due rigori per il Milan'

(Di sabato 15 aprile 2023) Partita intensa sul campo. Ma Bologna -non finisce lì. E' polemica nel dopo partita, quando va in scena il botta e risposta a distanza tra Stefanoe Thiago Motta. "C'dueper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - GIUSPEDU : RT @pisto_gol: #Pioli dice che gli episodi sono decisivi? Vero: il pestone di #Soumaoro su #Rebic è sicuramente calcio di rigore, ma la col… - milanistapelato : RT @pisto_gol: #Pioli dice che gli episodi sono decisivi? Vero: il pestone di #Soumaoro su #Rebic è sicuramente calcio di rigore, ma la col… - pisto_gol : #Pioli dice che gli episodi sono decisivi? Vero: il pestone di #Soumaoro su #Rebic è sicuramente calcio di rigore,… - scugnizzano99 : RT @NicoSchira: Clima rovente al Dall’Ara. Stefano #Pioli: “Il fallo di mano di #Lucumì c’era. Si vede che gli arbitri non hanno mai giocat… -

BOLOGNA - Milan furioso dopo il pareggio per 1 - 1 al Dall'Ara contro il Bologna . I rossoneri, sorpresi in avvio dalla rete di Sansone a cui ha poi risposto Pobega , recriminano per due ...Il sabato della 30ª giornata di Serie A si apre con il pareggio tra Bologna e Milan . Per i rossoneri è il secondo pareggio di fila in campionato dopo quello con l'Empoli. Oradovrà concentrarsi sulla decisiva sfida di ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli di Spalletti al Maradona. Rivivi la diretta della ...... attacca, tecnico del Milan. Risponde Motta, allenatore rossoblù: "Non scherziamo! Bisogna essere onesti. Se il contatto su Rebic è rigore allora chiudiamo il quaderno dele andiamo a ...

Bologna-Milan, il turnover di Pioli in vista del Napoli scatena le ironie Corriere dello Sport

I rossoneri furiosi per quanto successo contro il Bologna. Si recrimina su due episodi: il fallo di Soumaoro su Rebic e il tocco di braccio di Lucumì, entrambi non puniti ...Partita intensa sul campo. Ma Bologna-Milan non finisce lì. E' polemica nel dopo partita, quando va in scena il botta e risposta a distanza tra Stefano Pioli e Thiago Motta. "C'erano due rigori per no ...