Calcio: Palladino, vittoria dedicata a Berlusconi e Galliani (Di sabato 15 aprile 2023) "È stata una partita incredibile, è una emozione indescrivibile. Venire qui e giocare contro questa Inter, che sta bene e che ci teneva a far bene, non era facile. È una vittoria dedicata al dottor ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) "È stata una partita incredibile, è una emozione indescrivibile. Venire qui e giocare contro questa Inter, che sta bene e che ci teneva a far bene, non era facile. È unaal dottor ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelo046117211 : RT @brunofernando88: Chissà come fa coach Palladino a segnare su calcio d'angolo con Caldirola e non Bremer - Fantacalcio : Inter-Monza, Palladino: 'Galliani ci teneva particolarmente' - sportli26181512 : Monza, Palladino: 'Vittoria dedicata a Berlucsconi e Galliani': Il tecnico: 'Emozione indescrivibile. Venire qui e… - trilobiiusgrou : RT @repubblica: Inter-Monza 0-1: Caldirola regala a Palladino un altro successo prestigioso [di Franco Vanni] - Virtus871 : @EdoardoMecca1 Quindi Allegriout e prendiamo Palladino…si vede come ci capite di calcio.. -