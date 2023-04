Calcio Napoli 0-0 contro il Verona. Ancora un arbitraggio pessimo (Di sabato 15 aprile 2023) Calcio Napoli: è pari contro il Verona. Martedì c’è Napoli Milan per un sogno, per una consacrazione, per una serata che tutta Napoli aspetta. Spalletti sceglie un massiccio turn over ma il Verona resiste. L’arbitro dimentica una espulsione e molte punizioni per gli azzurri. Calcio Napoli e Milan con la testa alla partita di martedì Leggi su 2anews (Di sabato 15 aprile 2023): è pariil. Martedì c’èMilan per un sogno, per una consacrazione, per una serata che tuttaaspetta. Spalletti sceglie un massiccio turn over ma ilresiste. L’arbitro dimentica una espulsione e molte punizioni per gli azzurri.e Milan con la testa alla partita di martedì

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Non so più come definirvi, siete la feccia dell’Italia, il marcio del calcio, l’antisportività assoluta di questo s… - tancredipalmeri : Napoli ma che fai? Il Milan più sensato. Inter rispetto e cessione Investcorp - simeonegiovanni : Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò u… - AndresCorder0s : RT @tuttosport: ?? #Osimhen furioso al fischio finale di Napoli-Verona: cosa è successo?? - diego_tvl : @sdoia73 @RaffoSarnataro Ovvio. Ma se vuoi far il tifoso, ti si risponde da tifoso... Ho visto pochi tifosi milanis… -