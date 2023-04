(Di sabato 15 aprile 2023) La cura Tuchel non ha guarito ilMonaco, che dopo la pesante sconfitta subita col Manchester City in Champions League ha soloto in campionato con l'Hoffenheim (1 - 1), ma il 3 - 3 del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sky Germania: '#Osimhen verso il #Bayern' - WebMarkeThink : #Milan e #Bayern bloccati sul pareggio dal 1 tiro nello specchio della porta della squadra avversaria... Il calcio… - glooit : Calcio: il Bayern pareggia ma il Dortmund manca l'aggancio leggi su Gloo - FpizzutiPizzuti : @DamianoMassimo1 Solo il Taranto calcio, la Ignis Varese, la Panini Modena, il Petrarca Padova, la Pro Recco… e ovv… - sportli26181512 : Il #Bayern Monaco stecca, ma il Borussia #Dortmund manca l'aggancio: Reduci dal ko contro il City in Champions Leag… -

Per sperare di raggiungere le semifinali di coppa, la prossima settimana ildovrà segnare almeno tre gol ma la prestazione offensiva mostrata contro il pericolante Hoffenheim non induce all'...I ritmi però sono bassi e ilsi rivede al 35', con un tiro, piuttosto innocuo, di Gnabry. Nella ripresa l'Hoffenheim non spinge e sembra accontentarsi di restare a un gol di distanza, senza ......00 Trento - Scaligera Verona VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:00 UYBA Busto Arsizio - Conegliano- CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Inter - Benfica 21:00M. - Man. City- EREDIVISIE 18:45 Go ...

Calcio: il Bayern pareggia ma il Dortmund manca l'aggancio - Calcio Agenzia ANSA

La cura Tuchel non ha guarito il Bayern Monaco, che dopo la pesante sconfitta subita col Manchester City in Champions League ha solo pareggiato in campionato con l'Hoffenheim (1-1), ma il 3-3 del Dort ...Dopo la sconfitta in Champions, la squadra di Tuchel non va oltre l'1-1 in casa ma mantiene 2 punti di vantaggio sul Dortmund, rimontato dallo Stoccarda ...