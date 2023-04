Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Atalanta, Gasperini va oltre gli infortuni: 'Capitano momenti difficili, ma resto fiducioso' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Gasperini 'Fiorentina in un buon momento ma pensiamo a noi' - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini va oltre gli infortuni: 'Capitano momenti difficili, ma resto fiducioso': Atalanta, Gasperini v… - Gazzetta_it : Atalanta, Gasperini va oltre gli infortuni: 'Capitano momenti difficili, ma resto fiducioso' - glooit : Calcio: Gasperini, Fiorentina in forte crescita leggi su Gloo -

In attacco comunque abbiamo tante soluzioni, succede aver fuori un giocatore", aggiunge. ... In questogli attaccanti determinano con una giocata, possono cambiare l'equilibrio delle ...L'avvicinamento alla delicata sfida di lunedì contro la Fiorentina non comincia nel migliore dei modi per l'Atalanta. Già privo di Hateboer e Ruggeri, non ancora sicuro di recuperare Koopmeiners e ...... "Abbiamo un vantaggio di 7 punti ed è un merito contro una squadra in forte crescita, praticamente finalista in Coppa Italia e in lizza per la Conference League - chiude- . Ci conosciamo ...

Calcio: Gasperini, Fiorentina in forte crescita - Calcio Agenzia ANSA

Gasperini dovrà però fare a meno di parecchi elementi ... Mi auguro e spero che possano dare un contributo determinante alla partita, è fondamentale. In questo calcio gli attaccanti determinano con ...Il tecnico atalantino ha presentato la sfida contro la Fiorentina, facendo il punto sugli indisponibili, compreso Lookman che si è fermato nell'ultimo allenamento ...