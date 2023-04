Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Atalanta, Gasperini va oltre gli infortuni: 'Capitano momenti difficili, ma resto fiducioso' - glooit : Calcio: Gasperini, Fiorentina in forte crescita leggi su Gloo - ansacalciosport : Calcio: Gasperini, Fiorentina in forte crescita. L'Atalanta recupera Koopmeiners, 'i viola un metro di paragone' |… - sportli26181512 : Fiorentina-Atalanta, Gasperini: 'Lookman out, ma in attacco ho tante soluzioni': Lunedì sera la trasferta di Firenz… - sportface2016 : #Atalanta, #Gasperini: “A Firenze sfida per ruolo di settima incognita” -

L'avvicinamento alla delicata sfida di lunedì contro la Fiorentina non comincia nel migliore dei modi per l'Atalanta. Già privo di Hateboer e Ruggeri, non ancora sicuro di recuperare Koopmeiners e ...... "Abbiamo un vantaggio di 7 punti ed è un merito contro una squadra in forte crescita, praticamente finalista in Coppa Italia e in lizza per la Conference League - chiude- . Ci conosciamo ...Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa all'antivigilia della gara con la Fiorentina, in programma ...del campionato per la natura del...

Gasperini: "Possiamo recuperare qualcuno. Così sostituirò Lookman..." Calcio Atalanta

"Valutiamo la possibilita' di recuperare Pasalic dalla distorsione alla caviglia, mentre Koopmeiners si e' allenato bene anche nei giorni ..."Valutiamo la possibilità di recuperare Pasalic dalla distorsione alla caviglia, mentre Koopmeiners si è allenato bene anche nei giorni scorsi e al 90 per cento è convocato. Lookman si è fermato: non ...