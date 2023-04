Calcio femminile | Serie A 2023 | la Roma annienta l’Inter e rafforza il 1° posto | Como conquista tre punti importanti

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la quarta giornata della seconda fase dellaA 2022-di. Nella Poule Scudetto è andata in scena la sfida tra Inter e, mentre nella Poule Salvezza c’è stato il match tra Pomigliano e: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Allo stadio Ernesto Breda ladomina dall’inizio alla fine e distruggecon un nettissimo 6-1. Le giallorosse entrano in campo con grandissima grinta e prendono il largo già nel primo tempo con le doppiette di Emilie Haavi (13? e 24?) e Benedetta Glionna (al 28? e 36?) e la rete di Valentina Giacinti (al primo minuto di recupero). Nel secondo parziale c’è poi spazio anche per il 6-0 di Andressa Alves al 60?, prima del goal ...