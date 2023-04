Calcio: Barça. Xavi 'Liga? Se vinciamo prossime 3 - 4 gare quasi fatta' (Di sabato 15 aprile 2023) "Siamo in una situazione di vantaggio e vogliamo mantenerla" BARCELLONA (SPAGNA) - "Siamo in una situazione privilegiata, con un vantaggio importante, e vogliamo mantenerla. Ma per portare a casa ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) "Siamo in una situazione di vantaggio e vogliamo mantenerla" BARCELLONA (SPAGNA) - "Siamo in una situazione privilegiata, con un vantaggio importante, e vogliamo mantenerla. Ma per portare a casa ...

Calcio: Barça. Xavi 'Liga Se vinciamo prossime 3 - 4 gare quasi fatta' A proposito di mercato, Xavi glissa su Umtiti, in prestito al Lecce ma di proprietà del Barça ("non è il momento di parlare di giocatori che non sono qui, vedremo quando sarà il momento di ... Il 'caso Negreira' logora il Barcellona: 'Immagine compromessa, danneggia tutto lo sport' Miquel Iceta , ministro della Cultura e dello Sport, ha detto: ' Si tratta di un qualcosa di molto grave che danneggia l'interesse pubblico, l'immagine del calcio e lo sport in generale'. Inter, Brozovic - Kessie: scambio riaperto. Umtiti e Alonso per il restyling della difesa Quel giocatore, regista ad altezza Barça, piace parecchio a Xavi: lo vedrebbe bene per riempire la casella che eventualmente lascerà Kessie. Rispetto a qualche mese fa l'ivoriano ha acquisito un po' ... A proposito di mercato, Xavi glissa su Umtiti, in prestito al Lecce ma di proprietà del("non è il momento di parlare di giocatori che non sono qui, vedremo quando sarà il momento di ...Miquel Iceta , ministro della Cultura e dello Sport, ha detto: ' Si tratta di un qualcosa di molto grave che danneggia l'interesse pubblico, l'immagine dele lo sport in generale'.Quel giocatore, regista ad altezza, piace parecchio a Xavi: lo vedrebbe bene per riempire la casella che eventualmente lascerà Kessie. Rispetto a qualche mese fa l'ivoriano ha acquisito un po' ... #LNPB #SerieBKT // 33a giornata: Bari-Como 1-2 30'st SSC Bari