Cagliari | Ranieri | «Vedo il bicchiere mezzo pieno | sono soddisfatto»

(Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Claudio, tecnico del, in conferenza stampa dopo il pareggio dei sardi contro il Frosinone Claudioha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio delcon il Frosinone. Di seguito le sue parole. FROSINONE E MANCOSU – «Ci proviamo sempre, di piu non riusciamo a fare per merito degli avversari. La nostra prova è buona, potevamo vincere ma anche perdere e ci hanno messo in difficoltà nelle ripartenze. Belli, compatti e loro non riuscivano ad uscire dalla metà campo nel primo tempo. Nel secondo tempo hanno messo gente di gamba e ci facevano male. Mancosu ha sentito una fitta, si è fermato in tempo ma dopodomani verrà valutato» EPISODI – «Dalla panchina non ho visto gli episodi dei rigori. Quando in una squadra vedi chi fa gol e ti manca uno come Pavoletti, puoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmaLiveTweet : Prossimo avversario: pari per il Cagliari, Ranieri: 'Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno' - PicenoTime : VIDEO Cagliari-Frosinone 0-0, voci #Ranieri (“Abbiamo giocato un buon calcio”) e #Grosso (“Punto importante e merit… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Cagliari: Ranieri, potevamo vincere ma abbiamo anche rischiato - Sardegna - Leggi tutto --> -

... Redazione Sardegna Live Un buon pareggio contro il Frosinone capolista per il, ma il rammarico di non aver sfruttato le chance per mettere la testa avanti. Mistersi ritiene ...Terzo pareggio consecutivo per il. Zero a zero, il secondo di fila: non riesce l'assalto alla capolista Frosinone, ma la squadra dirimane sempre lì in zona playoff. Ora i punti di distacco dalla nona posizione ...Il tecnico del, Claudio, ha parlato a seguito del pareggio per 0 - 0 arrivato in casa contro la capolista Frosinone. Ecco le sue parole: 'Ci proviamo ogni volta, abbiamo giocato una buonissima ...

Post Cagliari - Frosinone, Ranieri: “Non segnamo Manca tanto Pavoletti” Cagliaripad.it

Paulo Azzi non si dà per vinto. Il Cagliari ha problemi realizzativi, ma il laterale brasiliano arrivato a gennaio dal Modena le prova tutte per risolvere questa difficoltà. Anche in prima persona, vi ...Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa dopo il pareggio dei sardi contro il Frosinone Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Cagliari co ...