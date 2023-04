Cagliari-Frosinone sabato 15 aprile 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Lesione muscolare per Mulattieri | convocato Pavoletti

(Di sabato 15 aprile 2023) Claudio Ranieri ha parlato di Serie A nella conferenza stampa prima di, e potrà riuscire nell’impresa solo vincendo i playoff. Ai sardi serve ancora qualche punto per consolidare la loro posizione tra le prime otto ma anche per provare fino alla fine ad agganciare almeno la quarta piazza, fatto che permetterebbe di iniziare gli InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Cagliari-Frosinone, 33ª giornata Serie B: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Cagliari-Frosinone, 33ª giornata Serie B: segui la diretta del match - carlo_giannotta : RT @tvdellosport: 27ª GIORNATA - PRIMAVERA 1 ???? Il campionato Primavera1 è solo su Sportitalia???? ?? Frosinone-Inter ?? Ore 11:00 ?? Lec… - CentotrentunoC : Serie B ?? Alla ricerca della gloria tra playoff e promozione diretta. All’Unipol Domus si sfidano il #Cagliari di… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #CagliariFrosinone, #SerieB 2022/2023 -

Commenta per primo(4 - 3 - 1 - 2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella; Mancosu; Falco, Lapadula.(4 - 3 - 3): Turati; Samprisi, Lucioni, Ravanelli, Oyono; Boloca, ...Le formazioni ufficiali di, match valevole per la trentatreesima giornata della Serie B 2022/2023. In Sardegna la capolista cerca punti per avvicinare la promozione, dopo aver raccolto una sola vittoria ...La capolistain campo alle 16.15 sul campo del, Ternana - Pisa chiuderà il turno domenica alle 16.15. Nell'anticipo 1 - 1 nel derby Modena - ...

Queste le scelte dei due tecnici per la sfida dell’Unipol Domus FORMAZIONI. Mister Ranieri si affida alla tecnica di Falco e Mancosu per supportare il bomber Lapadula. A destra torna Zappa, mentre per ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.