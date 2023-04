Cagliari-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Tutto pronto alla Unipol Domus per Cagliari-Frosinone, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. Gli uomini guidati da Claudio Ranieri, dopo il pareggio a reti bianche con il Pisa, vogliono tornare al successo per difendere il loro piazzamento in zona playoff. Il club gialloblù, invece, va alla ricerca di altri punti per avvicinarsi ulteriormente alla promozione diretta in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Tutto pronto alla Unipol Domus per, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di: ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodella gara. Gli uomini guidati da Claudio Ranieri, dopo il pareggio a reti bianche con il Pisa, vogliono tornare al successo per difendere il loro piazzamento in zona playoff. Il club gialloblù, invece, va alla ricerca di altri punti per avvicinarsi ulteriormente alla promozioneinA. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CagliariNews24 : Cagliari Frosinone, l’Unipol Domus si scalda: obiettivo sold out #Cagliari - Ftbnews24 : #Cagliari-Frosinone Streaming Gratis: dove vedere la Serie B in Diretta Live #Cagliari, Dirette Live, Frosinone - salame_99 : @EsportesNaTV @KTO_brasil o canal Dibrou Sport Brasil vai transmitir com imagens Cagliari x Frosinone e Bari x Como pelo Italiano Serie B - Ftbnews24 : #Cagliari, sale la febbre all’Unipol Domus: vicino il sold-out contro il Frosinone #Cagliari - CristinaLucare3 : RT @LucaDiLeonardo_: Grazie @FrosinoneNews e @CristinaLucare3 ???? #cagliarifrosinone #serieb #ranieri -

AGGIORNAMENTO BIGLIETTERIA - Verso Cagliari-Frosinone Tuttofrosinone Giornata ricca di serie B con due sfide salvezza al fulmicotone, la favola Sudtirol che continua e il big match: Cagliari-Frosinone Giornata ricca di serie B con due sfide salvezza al fulmicotone, la favola Sudtirol che continua e il big match: Cagliari-Frosinone ... Serie BKT: 8 partite in programma oggi valide per la 33^ giornata Sfida difficile per il Perugia a Genova, mentre il Cosenza ospita il Cittadella. Il big match è in programma alle 16.15 con il Cagliari che ospita il Frosinone. Ternana in campo domani contro il Pisa. Giornata ricca di serie B con due sfide salvezza al fulmicotone, la favola Sudtirol che continua e il big match: Cagliari-Frosinone ...Sfida difficile per il Perugia a Genova, mentre il Cosenza ospita il Cittadella. Il big match è in programma alle 16.15 con il Cagliari che ospita il Frosinone. Ternana in campo domani contro il Pisa.